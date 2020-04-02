، العراق.. ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بكورونا إلى 728 حالة ،

محمد بن مسعود - الدمام - سُجلت 34 إصابة جديدة وحالتا وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية

ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا، اليوم الأربعاء، في العراق إلى 728 إصابة مؤكدة, بعدما سُجلت 34 إصابة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وتفصيلاً، توزعت الإصابات الجديدة على بغداد والبصرة والنجف والسليمانية وأربيل وكربلاء وواسط والمثنى ودهوك وبابل والديوانية.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل حالتي وفاة جديدتين، فيما سُجل 12 حالة شفاء تام، فيما بلغ إجمالي حالات الشفاء التام 182 حالة, يقابلها 52 حالة وفاة.

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