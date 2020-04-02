، أعلى حصيلة يومية بفرنسا: تسجيل 509 حالات وفاة بسبب "كورونا" ،

محمد بن مسعود - الدمام - "الصحة": ارتفاع عدد المتوفين بالمستشفيات إلى 4032 شخصًا

سجَّلت فرنسا 509 وفيات بفيروس كورونا خلال 24 ساعة في أعلى حصيلة يومية منذ بدء تفشي الوباء؛ وهو ما يرفع عدد المتوفين من جراء (كوفيد-19) في المستشفيات الفرنسية إلى 4032 شخصًا، حسب موقع قناة العربية.

وتفصيلاً، صرح المدير العام للصحة في فرنسا جيروم سالومون أمس الأربعاء بأن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذين أُدخلوا المستشفيات، بلغ 24،639 شخصًا، بينهم 6،017 في العناية المشددة. علمًا بأن الحصيلة اليومية للوفيات بلغت الثلاثاء 499 حالة.

وتقتصر حصيلة وفيات كوفيد-19 المعلنة في فرنسا على الذين توفوا في المستشفيات الفرنسية، ولا تشمل الذين قضوا في منازلهم، أو في دور رعاية المسنين.

وفي مواجهة الضغط الكبير الذي تصادفه طواقم الإنعاش من جراء العدد الكبير من المصابين الذين يحتاجون لعناية مشددة، تعمد فرنسا إلى نقل عدد من المرضى إلى المناطق الأقل تأثرًا بالفيروس.

وقامت "الصحة" بنقل 36 مريضًا في قطارَيْن فائقَيْ السرعة من باريس إلى منطقة بروتانيي في غرب البلاد، فيما تعتزم السلطات نقل مئة مريض إضافيين إلى خارج منطقة باريس بحلول ظهر الخميس.

وقال رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب ردًّا على أسئلة النواب حول طريقة إدارة الأزمة إنه "من المرجح" أن يتم رفع العزل على مراحل، بينما تدرس الحكومة إمكانية تطبيق خطة "على مستوى المناطق"، يمكن أن تستند إلى "إجراء فحوص" قد تطبَّق بحسب "الفئات العمرية".فرنسا فيروس كورونا الجديد