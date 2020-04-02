- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
كشفت وزارة الصحة المغربية، الأربعاء، عن تسجيل 12 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال ٣ ساعات ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 654 حالة، وفقًا لموقع قناة صدى البلد.
وتفصيلاً، بلغ عدد حالات الوفاة من جراء فيروس كورونا 39 حالة بعد تسجيل وفاتين خلال 3 ساعات، فيما وصل عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل مختبرية سلبية، إلى 2691 منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد.
وأهابت وزارة الصحة بالمواطنين والمواطنات الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.المغرب فيروس كورونا الجديد
02 إبريل 2020 - 9 شعبان 1441 02:04 AM
"الصحة المغربية": ارتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 654 حالةخلال 3 ساعات.. المغرب تسجل 12 إصابة جديدة وحالتي وفاة بـ"كورونا"
كشفت وزارة الصحة المغربية، الأربعاء، عن تسجيل 12 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال ٣ ساعات ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 654 حالة، وفقًا لموقع قناة صدى البلد.
وتفصيلاً، بلغ عدد حالات الوفاة من جراء فيروس كورونا 39 حالة بعد تسجيل وفاتين خلال 3 ساعات، فيما وصل عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل مختبرية سلبية، إلى 2691 منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد.
وأهابت وزارة الصحة بالمواطنين والمواطنات الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
، خلال 3 ساعات.. المغرب تسجل 12 إصابة جديدة وحالتي وفاة بـ"كورونا" ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر خلال 3 ساعات.. المغرب تسجل 12 إصابة جديدة وحالتي وفاة بـ"كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.