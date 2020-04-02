شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..مقيم نسى نقوده يكشف ردة فعل الكاشير: " والله تمنيت أكون سعودي " والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):وثق مقيم سوداني، مقطعا ظهر خلاله وهو يروي موقف حدث له أثناء تسوقه مع عائلته.
وأوضح المقيم، أنه نسى نقوده ولم يستطع دفع حساب المشتريات أثناء تواجده أمام الكاشير -سعودي- .
وأشار إلى أنه تفاجأ بموقف غير متوقع من الكاشير، حيث أصر على أن يدفع بدلا منه ثمن مشترياته، قائلا: " حسابك عليا "، لافتًا إلى أنه رفض أخذ النقود عندما عاد إليه في اليوم التالي.
وأعرب المقيم عن شكره للكاشير، لحسن تعامله معه، قائلا: " والله العظيم أنا سوداني واتمنيت أن أكون سعودي " .
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