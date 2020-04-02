شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الخثلان يوضح حكم إسقاط الدين عن المستأجر مقابل الزكاة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):أوضح الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الدكتور سعد الخثلان حكم إسقاط الدين عن المستأجر مقابل الزكاة.
وقال الخثلان خلال حواره في برنامج " يستفتونك ":" إسقاط الدين عن الفقير واعتباره من الزكاة لا يجوز شرعا لأنه ليس من جيد المال ولكن من رديئه ".
وأضاف الخثلان:" يجب أن تسلم الزكاة للشخص لفقره ولكن من غير الزكاة تعتبر من الصدقات فهذا عمل طيب وصالح ".
وكشف الخثلان عن حكم من يقوم بعمل خير دون استحضار النية، قائلا:" اذا كان العمل من الأعمال التطوعية يؤجر علي ذلك وإذا استحضر النية فكان ذلك من أعظم لأجره وثوابه ".
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