شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الخثلان يوضح حكم إسقاط الدين عن المستأجر مقابل الزكاة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

أوضح الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الدكتور سعد الخثلان حكم إسقاط الدين عن المستأجر مقابل الزكاة.

وقال الخثلان خلال حواره في برنامج " يستفتونك ":" إسقاط الدين عن الفقير واعتباره من الزكاة لا يجوز شرعا لأنه ليس من جيد المال ولكن من رديئه ".

وأضاف الخثلان:" يجب أن تسلم الزكاة للشخص لفقره ولكن من غير الزكاة تعتبر من الصدقات فهذا عمل طيب وصالح ".

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وكشف الخثلان عن حكم من يقوم بعمل خير دون استحضار النية، قائلا:" اذا كان العمل من الأعمال التطوعية يؤجر علي ذلك وإذا استحضر النية فكان ذلك من أعظم لأجره وثوابه ".