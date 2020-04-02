شاهد.. سوق الخضار المؤقت الذي استحدثته أمانة المدينة بجوار العالية مول

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الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى): أظهر مقطع فيديو سوق الخضار المؤقت الذي استحدثته أمانة المدينة المنورة بجانب العالية مول خارج الدائري الثاني ضمن الإجراءات الاحترازية لجائحة أظهر مقطع فيديو سوق الخضار المؤقت الذي استحدثته أمانة المدينة المنورة بجانب العالية مول خارج الدائري الثاني ضمن الإجراءات الاحترازية لجائحة كورونا وأشار المواطن الذي وثق المقطع المتداول إلى التنوع بالخضروات التي توجد بكميات كبيرة وأسعار رخيصة. وأوضح أن سوق الخضار منظم وبه مواقف سيارات ولا يوجد به ازدحام والأسعار مناسبة، مشيرا إلي وجود تنسيق بين الجهات الأمنية وأمانة الرياض.

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