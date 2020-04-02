شكرا لمتابعة خبر عن صورة تاريخية نادرة لـ 5 من أعيان الأفلاج تخطف الأنظار والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أظهرت صورة تاريخية نادرة لخمسة من أعيان الأفلاج أثناء زيارتهم للمنطقة بدعوة من إدارة العلاقات العامة، حيث حلوا في فندق الخاجة بالخبر ضيوفا على أرامكو.

ومن بين الزوار مشعان بن حزام العجالين، مترك بن معجب، عبدالله بن سعود، عبدالعزيز بن الشيخ آل رشود، عبدالعزيز بن حزام.

وكانت الزيارة عام 1968م، حيث اشتملت على زيارة معرض صناعة الزيت، ومحطة تلفزيون أرامكو، وبئر الاكتشاف رقم 7.

وتوجهوا إلى بقيق لمشاهدة معامل فرز الغاز من الزيت، ومن ثمّ إلى رأس تنورة حيث شاهدوا معمل التكرير وفرض الشحن، كما قاموا بجولة في مركز الظهران الصحي ومدينتي الخبر والدمام.