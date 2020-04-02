شكرا لمتابعة خبر عن بصورة نادرة.. الأمير سعود الفيصل "ترند" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): ارتفع اسم الأمير سعود الفيصل رحمه الله إلى " الترند " عبر موقع التواصل الاجتماعي " تويتر ". ارتفع اسم الأمير سعود الفيصل رحمه الله إلى " الترند " عبر موقع التواصل الاجتماعي " تويتر ". وجاء ذلك بعد أن أصبح أسمه رحمه الله أكثر إجابة تم تداولها في الردود على تغريدة تحمل صورة قديمة للملك فيصل رحمه الله مع الأمير سعود واقفًا بجواره.

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