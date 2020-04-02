شكرا لمتابعة خبر عن الصحة تحث على استخدام تطبيقات التوصيل للتسوق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت وزارة الصحة أهمية التقيد بعدد من الإرشادات التوعوية في حال الذهاب للتسوق عند الضرورة ، مبينة أن تطبيقات التوصيل تغني عن الذهاب للتسوق .

وبينت الوزارة عبر إنفوجرافيك توعوي نشرته في حسابها الرسمي على تويتر، أن الإرشادات التوعوية خلال التسوق تتضمن :" الحرص على التسوق في أوقات غير مزدحمة ، والحرص على تعقيم مقبض عربات التسوق بالمحارم المعقمة، وكذلك غسل اليدين بالماء والصابون قبل وبعد التسوق ، وأيضاً المحافظة على مسافة آمنة لاتقل عن متر بينك وبين المتسوقين ، وعدم لمس المنتجات التي تشتريها ، والحذر من لمس الوجه أثناء التسوق ، وأن يكون الدفع باستخدام بطاقة الصراف ، مع أهمية تعقيم اليدين قبل الخروج من المتجر ، كما يُفضل مسح المعلبات باستخدام المحارم المعقمة ، والحرص على غسل الخضار والفواكه .

وأهابت الصحة بالجميع إلى مساندة الجهود المبذولة للتصدي لفيروس كورونا والقيام بواجبهم الإنساني والوطني للحد من انتشاره ، ودعتهم إلى التواصل مع مركز صحة 937 للرد على استفساراتهم وتقديم الاستشارات لهم لكل مايتعلق بفيروس كورونا الجديد على مدار الساعة ، وتنصح بضرورة الالتزام بالإرشادات التوعوية التي أصدرتها الصحة لتجنب الإصابة بالفيروسات بإذن الله ، والحفاظ على صحتهم وسلامتهم .