شكرا لمتابعة خبر عن "الموارد البشرية" تُخفف العبء عن الأشخاص ذوي الإعاقة بقرار جديد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أصدر معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي قراراً وزاريًا يقضي بإيقاف تحديث التقارير الطبية للأشخاص ذوي الإعاقة من تاريخ تعليق الحضور لمقار العمل بالدولة وتأجيل التحديث لحين الانتهاء من تداعيات أزمة كورونا وعودة المنشآت الصحية إلى عملها بشكل اعتيادي.

وأكد القرار الوزاري على استمرار صرف الإعانات الشهرية لجميع المستفيدين عدا -حالات الوفاة-، ذلك خلال الفترة الحالية، حيث يأتي هذا القرار تماشيًا مع المسؤولية المجتمعية المناطة بالوزارة تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة في المملكة.

يذكر أن الوزارة تسعى من خلال هذا القرار إلى التخفيف على الأشخاص ذوي الإعاقة خلال الفترة الحالية وضمان حصولهم على حقوقهم المتصلة بالإعاقة.لا