أخبار السعودية اليوم.. التعليم تكشف موعد اختبارات نهاية العام.. وتدشين صندوق التخفيف من آثار كورونا

ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية اليوم، عددًا من الأحداث المحلية المهمة، حول آخر تطورات الأوضاع بخصوص انتشار فيروس كورونا المستجد في المملكة وسيناريوهات وزارة التعليم للتعامل مع الأزمة وموعد اختبارات نهاية العام ومبادرة الموارد البشرية لتمكين الوافدين من العودة إلى، وإلى التفاصيل:

الراجحي يدشن الصندوق المجتمعي للتخفيف من آثار كورونا بـ«500» مليون ريال

قام وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، اليوم، بتدشين الصندوق المجتمعي لتفعيل إسهام الأوقاف والقطاع غير الربحي في التخفيف من آثار الإجراءات الاستثنائية والوقائية التي تم اتخاذها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID-19)، وجاء ذلك بمبادرة من الوزارة والهيئة العامة للأوقاف، وبمشاركة صندوق الوقف الصحي ومجلس المؤسسات الأهلية ومجلس الجمعيات الأهلية، وعدد من الأوقاف والجهات المانحة والشركات، وذلك تعزيزًا للمشاركة الوطنية في الأزمات والكوارث ومساندة الجهود الحكومية في التخفيف من آثار هذا الوباء.

رسميًّا.. قصر ممارسة نشاط نقل الركاب بالتطبيقات الذكية على السعوديين

كشف وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، اليوم، عن قرار قصر ممارسة نشاط نقل الركاب من خلال خدمة توجيه المركبات بالتطبيقات الذكية على السعوديين فقط بهدف خلق المزيد من فرص العمل للسعوديين ومساعدة الشباب على تحسين مستوى الدخل، والإسهام في دعم الاقتصاد السعودي وإجمالي الناتج المحلي بما يتواكب مع رؤية المملكة 2030.

بالفيديو.. «آل الشيخ»: اختبارات نهاية العام وفق التقويم الدراسي المعتمد

أعلن وزير التعليم، الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، خلال برنامج «كلنا مسؤول» المذاع على قناة السعودية، أن اختبارات نهاية العام ما زالت حتى الآن مدرجة في ميعادها وفق التقويم الدراسي المعتمد، والوزارة لديها خيارات أخرى للتعامل مع مستجدات الأزمة، وستعلن عنها في حينها، أما الجامعات فالأهم لكل طلاب وطالبة أن يواصل رحلته التعليمية وهناك آليات وطرق لعملية التقويم، مشيرًا إلى أن الوزارة وفرت للطلاب في منازلهم عبر كل منصات المدرسة الإفتراضية والتعليم عن بعد، وتحققت 42 مليون مشاهدة عبر قنوات «عين» على موقع يوتيوب، غير مشاهدة مباشرة لـ20 قناة تبث على الهواء عبر الستلايت، بنفس الخطط الدراسية.

بالفيديو.. التعليم: المدرسة الافتراضية لديها خمسة خيارات متاحة للطلاب

وأشارت المتحدثة الرسمية لوزارة التعليم ابتسام الشهري، إلى أن المدرسة الافتراضية بها خمسة خيارات متاحة للطلاب، أحدها قنوات عين التعليمية التي تبث 20 قناة لمختلف الفصول الخصوصية، ويشرف عليها متخصصون، ويقوم معلمون على المواد التعليمية يختارون وفق تمكنهم من المادة، مشددة على حرص الوزارة على إتاحة المواد التعليملية لجميع الطلاب حتى هؤلاء الذين لا تتوافر لديهم خدمات الإنترنت الذين يمكنهم متابعة القنوات التعليمية.

الصحة: استقطاب 78 ألف متطوع صحي وتأهيله

أطلقت وزارة الصحة عبر مركز التطوع الصحي، اليوم، مبادرة الممارس الصحي مستعد، وتهدف إلى استقطاب المتطوعين الصحيين وتأهيلهم ليكونوا على استعداد في حال الحاجة إليهم وبلغ عدد المسجلين في المبادرة أكثر من 78 ألف متطوع ومتطوعة، وتأتي المبادرة في ظل ما تشهده المملكة والعالم من أزمة بشأن فيروس كورونا كوفيد 19 الذي يتطلب جهدًا كبيرًا في مجال الاهتمام الصحي والتوعوي.

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لجنة مستجدات كورونا في المملكة تكشف تطورات مواجهة الفيروس

أعلن متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، أنه تم تسجيل 157 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا كوفيد-19 في المملكة، منها حالة مرتبطة بالسفر ومعزولة صحيًّا منذ قدومها للبلاد، فيما استعرضت اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا المستجد، صباح اليوم، اجتماعها الـ42؛ برئاسة وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وحضور أعضاء اللجنة.

وناشد المتحدث الرسمي للأمن العام العميد سامي الشويرخ، جميع شرائح المجتمع، الالتزام بالبقاء في المنازل خارج أوقات منع التجول، خاصة لمن ليس لديهم أي حاجة ملحة تتطلب الخروج، وذلك بعد ملاحظة الوجود الكثيف للناس في الأسواق والتجمعات.

النيابة توضح عقوبة استغلال فيروس «كورونا» في ارتكاب جرائم معلوماتية

من جهتها، شددت النيابة العامة، اليوم، على حظر إرسال رسائل كاذبة أيًّا كان نوعها تحت غطاء فيروس كورونا المستجد واستغلال تجاوب المرسل إليه في ذلك بالدخول غير المشروع لإلغاء بيانات خاصة، أو حذفها أو تدميرها، لافتة إلى أن كل ما سبق ينطوي على جريمة معلوماتية موجبة للمساءلة يستوجب عقوبة السجن مدة تصل إلى أربع سنوات، وغرامة تصل إلى 3 ملايين ريال

الجوازات توضح الفئات المستفيدة من تمديد فترة الإقامة لمدة 3 شهور

حددت المديرية العامة للجوازات، عبر حسابها الموثق بموقع التغريدات القصيرة تويتر، الفئات المطبق عليها تمديد فتر الإقامة، دون التزامات مالية، مشيرة إلى أن الإعفاء من المقابل المالي يُطبق على الوافدين، العاملين في المهن التجارية المنتهية إقامتهم من تاريخ 1441/7/23هـ الموافق 2020/3/20م حتى 1441/11/9هـ الموافق 30/6/2020م من خلال تمديد فترة الإقامات الخاصة بهذه الفئات آليًّا، لمدة ثلاثة أشهر دون مقابل.

البيئة: رفع الحظر عن استيراد المواشي من جمهورية جيبوتي

قررت وزارة البيئة والمياه والزراعة، رفع الحظر المؤقت عن استيراد المواشي من جمهورية جيبوتي، وذلك بعد أن كان تم تعليق استيراد المواشي الحية من منها في أكتوبر من العام 2019، بعد ثبوت وجود عينات إيجابية لمرض حمى الوادي المتصدع في إحدى الشحنات المرسلة إلى المملكة.

بشكل استثنائي.. الموارد البشرية تعلن مبادرة تمكين الوافدين من العودة إلى بلدانهم

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم، عن عملها مع عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة على مبادرة تقتضي تمكين بعض الوافدين من العودة إلى بلدانهم بشكل استثنائي، مشيرة إلى أن هذه المبادرة تأتي امتدادًا للمواقف الإنسانية التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين، والحرص الشديد على تلبية احتياجات المقيمين، واستجابة لرغبات بعض الوافدين بالعودة إلى بلدانهم في ظل الأوضاع الراهنة التي تعيشها كل دول العالم جراء الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع تفشيه.