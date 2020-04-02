ضبط مستودع مخالف بحي النزهة يخزن بشكل عشوائي

ضبطت بلدية العتيبية الفرعية بمكة المكرمة، مستودعًا مخالفًا داخل حي النزهة، كان يتم بداخله تخزين المواد الغذائية بطرق عشوائية مخالفة.

جاء ذلك، ضمن حملة قامت بها البلدية على المستودعات الغذائية المخصصة لحفظ الأطعمة وسلامه تخزينها.

وأوضح رئيس بلدية العتيبية الفرعية المهندس بندر بن خضر آل زيد، أن الفرق الرقابية تمكنت من ضبط المستودع المخالف للاشتراطات؛ حيث تم رصد مجموعة من المخالفات تمثلت في سوء حفظ المواد الغذائية وتخزينها بطرق غير صحيحة.

وأكد رئيس البلدية، أنه تم استدعاء صاحب المستودع لإخلاء الموقع، واتخاذ الإجراءات النظامية، لافتًا إلى ضرورة تطبيق كافة الاشتراطات اللازمة لضمان حفظ الأغذية بطريقة صحية آمنة.

وأشار رئيس البلدية، إلى أن أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في الإدارة العامة لشؤون البلديات تكثف الجولات الرقابية لعدم استغلال أزمة «كورونا»، كما أنها تتخذ كافة التدابير الوقائية؛ لضمان سلامة المنتج للمواطن والمقيم.

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