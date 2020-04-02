بالصور.. إصابة 3 عمال في انهيار مبني سكني تحت الإنشاء في البدائع

باشرت فرق الدفاع المدني بمحافظة البدائع- مساء اليوم- حادث انهيار جزء من مبنى سكني تحت الانشاء مكون من دور واحد يقع بحي الحزم .
وفي التفاصيل، ذكر المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بالقصيم العقيد ابراهيم أبا الخيل، أن مركز التحكم والتوجيه بإدارة الدفاع المدني بمحافظة البدائع، تلقى بلاغًا عن الحادث من الهلال الأحمر، فتمت مباشرته وفقًا لمتطلبات الموقف، وقد نتج عنه إصابة ثلاثة عمال من الجنسية الآسيوية، تم نقلهم للمستشفى بواسطة الهلال الأحمر، قبل وصول البلاغ للدفاع المدني .
وأضاف الـعقيد أبا الخيل، أن مساحة الجزء المنهار تـقدر بـ(108) أمتار مربعة، وقد اقتصر دور الدفاع المدني على تنفيذ الجانب الوقائي، والتأكد من عدم وجود محتجزين داخل الموقع، ولا تزال إجراءات التحقيق مستمرة لتحديد سبب الحادث.
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