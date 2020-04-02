بالصور.. حملات رقابية على أسواق العارضة لمنع التلاعب في الأسعار

قامت الفرق الميدانية بفرع وزارة التجارة بمنطقة جازان، بالتنسيق مع لجنة الإصحاح البيئي بمحافظة العارضة بجولة ميدانية على عدد من المراكز التجارية ومحلات المواد الغذائية.

وذلك للتأكد من وفرة السلع، وعدم التلاعب في الأسعار؛ في الإجراءات الاحترازية المتخذة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

ورصدت الحملات عددًا من التجاوزات، تم تحرير المخالفات بحق المسئولين عنها، فيما تم التأكيد على العاملين بهذه المحال، أن الحملات الرقابية مستمرة، وسوف تتم مواجهة التلاعب في الأسعار بكل جدية وحزم.

وكانت وزارة التجارة قد أكّدت الاستمرار في استقبال البلاغات والشكاوى طوال الـ24 ساعة عبر تطبيق بلاغ تجاري على الرابط بالضغط هنا أو من خلال مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الإلكتروني للوزارة.

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فيما تواصل الفرق الرقابية بفروع الوزارة جولاتها الميدانية؛ للتأكّد من مدى التزام المنشآت التجارية والتموينية ومراكز الجملة والتجزئة بالتعليمات المحددة خلال هذه الفترة والوقوف على مخزونها الغذائي.

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