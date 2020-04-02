«حساب المواطن» يؤكد حذف الدخل من تسجيل البيانات في هذه الحالة

أوضح برنامج «حساب المواطن»، اليوم الأربعاء، أنه لا توجد حاجة لتسجيل المستفيد من جديد؛ حال إلغاء السجل التجاري الخاص به.

وقال حساب المواطن عبر تويتر: لا يلزم التسجيل من جديد، وفي حال تم شطب السجل التجاري بإمكانك حذف الدخل عن طريقة أيقونة ( تفاصيل الطلب/ الإفصاح عن الدخل، والانتقال إلى خانة (الإجراءات) وحذف الدخل ثم الضغط على «حفظ ».

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