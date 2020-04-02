أوضح برنامج «حساب المواطن»، اليوم الأربعاء، أنه لا توجد حاجة لتسجيل المستفيد من جديد؛ حال إلغاء السجل التجاري الخاص به.
وقال حساب المواطن عبر تويتر: لا يلزم التسجيل من جديد، وفي حال تم شطب السجل التجاري بإمكانك حذف الدخل عن طريقة أيقونة ( تفاصيل الطلب/ الإفصاح عن الدخل، والانتقال إلى خانة (الإجراءات) وحذف الدخل ثم الضغط على «حفظ ».
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كانت هذه تفاصيل خبر «حساب المواطن» يؤكد حذف الدخل من تسجيل البيانات في هذه الحالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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