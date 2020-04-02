بر أبها تصل إلى المحتاجين في منازلهم

أوضح الأمين العام لجمعية البر بأبها محمد سعيد فحاس، أنه لا توجد حاويات لجمع الملابس خارج مقر الجمية بأبها، وطالب المتبرعين بايصالها إلى مقر الجمعية في موقعها. وأكد ابن فحاس أنه نظرا للظروف الراهنة، فإن الجمعية تتواصل طوال أيام الأسبوع، لإيصال المساعدات إلى منازل المحتاجين. وقال ابن فحاس، «يتم إيصال المساعدات إلى منازل المستفيدين في هذه الظروف الراهنة، مراعاة لاحتياجاتهم، وضمانا لوصولها بكل يسر وسهولة، دون أي عناء، وحفاظا على سلامتهم من التجمعات والاختلاط». وبيّن أن الجمعية مستمرة في صرف المساعدات النقدية، خلال الحسابات البنكية للمستفيدين، وايصال المساعدات العينية إلى المنازل، سواء داخل أبها أو ضواحيها، عبر سيارات مخصصة لذلك. فيما يتم استقبال الطلبات عبر رقم الهاتف الموحد، وقال «بقاء الناس في بيوتهم لن يمنع وصول المساعدات إليهم، بل نؤكد أن بقاءهم في منازلهم سيوفر لنا الوقت لإيصالها إليهم بأسرع وأيسر الطرق».



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