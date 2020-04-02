صيانة طريق تشعل الاتهامات في حبونا

دراسة الموضوع
أوضح مدير عام فرع وزارة النقل بمنطقة نجران وبران آل عطشان، أنه بالنسبة لوجود حفر بوسط الطريق العام بجوار دوار مركز المجمع، تم دراسة الموضوع من قبل المختصين ، واتضح أن الموقع خارج اختصاص فرع الوزارة، ويمكن الرجوع لبلدية حبونا بحكم الاختصاص.
برنامج للصيانة
أشار رئيس البلدية صالح حسن آل عمر إلى أن الطريق يتبع لوزارة النقل وبالتالي فإن صيانة الطريق من مهامهم، وأما مجسم دوار المجمع والإنارة، فهي من مسؤولية البلدية، وأكد أنه فيما يخص الطرق الداخلية التابعة للبلدية، فإنها في طور عمل برنامج للصيانة.
مطالبات
كان عدد من أهالي المحافظات الشمالية وسالكي طريق بئر عسكر - المجمع - بدر الجنوب، طالبوا بردم الحفر وصيانة الطريق ، داعين الجهات المعنية بإيجاد حلول لمشكلة الطريق .
وكانت «دوت الخليج» وثّقت في جولة ميدانية، وجود حفر بطريق بئر عسكر - بدر الجنوب، الذي يمرّ بمركز المجمع التابع لمحافظة حبونا حتى أصبحت عقبة سير ومصدر إيذاء وخطر لمرتاديه.
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