140 مستفيدا من الاعتماد البرامجي بجامعة خالد

ونفذت العمادة الدورة التدريبية الأولى بعنوان «التأهل للاعتماد البرامجي - النماذج المطورة»، قدمتها مستشارة العمادة مي الدسوقي، بمشاركة 140 مستفيدا من منسوبي ومنسوبات الجامعة، وناقشت من خلالها التعرف على الاعتماد البرامجي وأهميته، ومتطلبات التأهل للاعتماد على النماذج الجديدة تبعاً للمركز الوطني للتأهيل والاعتماد، وكذلك مناقشة الجدول المطلوب لاستيفاء الاعتماد بمتطلباته والأدلة المطلوب تجميعها، وخطوات التقدم للاعتماد بصورته النهائية.
وتستعد العمادة لتنفيذ دورتين تدريبيتين أخريين، بعنوان «نواتج التعلم وتحليل نتائجها»، و»إعداد الدراسة الذاتية للبرامج»، ويُقدمها أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.
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