العرض يفوق الطلب على خضروات أبريل

كشفت مصادر لـ«دوت الخليج»، أن شهر أبريل الحالي سيشهد زيادة في الإنتاج الزراعي من الخضار التي يتم حصادها في هذا الشهر، متوقعة أن يكون العرض أكثر من الطلب، وحددت المصادر المحاصيل التي ستشهد وفرة وهي الطماطم والخيار والباذنجان والخس والجزر والفلفل.

تصدير مناطقي

كشف مسؤول محلي بمنطقة حائل أن هناك أكثر من 100 مزرعة متخصصة في إنتاج الخضار بالمنطقة وجزء منها يصدر لباقي مناطق المملكة، فيما أكد رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية بحائل خالد الباتع في تصريح إلى «دوت الخليج»، أن هناك رقابة على الأسعار من قبل الجهات المعنية وأيضا هناك متابعة من قبل مركز الأزمات بإمارة حائل على أسواق الخضار والفواكه، بإشراف ومتابعة من أمير المنطقة عبدالعزيز بن سعد.

بيوت محمية

أضاف الباتع بأن هناك أكثر من 3 آلاف بيت محمي تنتج الخضار بجميع أنواعه بشكل يومي، فضلا عن 2000 هكتار مزروعة من البطاطس، وأخرى مزارع مكشوفة لنبات القرع تعادل نفس مساحة الملفوف والزهرة والجزر، مشيرا إلى أن منطقة حائل تعد ثالث أكبر منتج للخضار بالمملكة ولديها مخزون كبير ويوجد مزارعون واعون ولديهم حس وطني كبير.

إمدادات الخضار

نوه رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية، إلى أن الأسواق لا تواجه أي نقص في إمدادات الخضار والأسعار مراقبة ومتابعة وفي متناول الجميع، باستثناء الكوسة والبصل كونهما لا ينضجان في هذا الوقت من العام، ونعمل مع الموردين لاستيراد كميات كبيرة من البصل من المناطق الكبيرة. وأوضح الباتع، أن المزارعين يوجد لديهم مخزون من التمور يتجاوز 100 ألف طن، بالإضافة إلى محاصيل أخرى ومنتجات مرتبطة بالزراعة كالعسل وزيت الزيتون.

خضروات تحصد في أبريل

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الطماطم

الخيار

الباذنجان

الخس

الجزر

الفلفل