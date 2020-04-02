مخالفات بلدية بأسواق القفل

كثفت بلدية مركز القفل أعمال الرقابة الصحية والجولات الرقابية التي تقوم بها البلدية، حيث تمت مصادرة وإتلاف 14 كيلوجرام من المواد الغذائية التالفة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، كما جرى توعية وتثقيف العمال بارتداء القفازات والكمامات طيلة فترة العمل واستبدالها بشكل دوري، وتعقيم الأرضيات والجدران والأسطح، ومقابض الأبواب. وتمثلت المخالفات المسجلة على بعض المحلات في مصادرة مواد غذائية منتهية الصلاحية، وتشغيل عمال لا يحملون شهادات صحية، إضافة إلى عدم الالتزام بارتداء القفازات والكمامات طيلة فترة العمل، واستبدالها بشكل دوري.



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