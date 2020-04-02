السعودية اليوم / شرطة الجوف: القبض على خمسة مواطنين قاموا برمي إحدى المركبات الرسمية بالحجارة



سكاكا 8 شعبان 1441هـ الموافق 1 إبريل 2020م واس

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الجوف المقدم يزيد بن سعود النومس، بأنه أثناء قيام الجهات الأمنية بمحافظة القريات بتطبيق أمر منع التجول، فقد تعرضت إحدى المركبات الرسمية للرمي بالحجارة داخل أحد الأحياء بالمحافظة دون أي إصابة لقائدها ومساعده أو حدوث أي تلفيات بالمركبة من قبل مجموعة من الأشخاص وهروبهم من الموقع، حيث جرى تكثيف البحث عنهم - وبفضلٍ من الله - تمكنت الجهات الأمنية من التعرف على الجناة وهم خمسة مواطنين تتراوح أعمارهم بين 14 - 28 عاماً، حيث تم ضبطهم وإيقافهم من أجل إكمال الإجراءات النظامية بحقهم تمهيدًا لإحالتهم للنيابة العامة لتطبيق العقوبة النظامية بحقهم.

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