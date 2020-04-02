السعودية اليوم / الرئيس العام لشؤون الحرمين يتابع سير الأعمال بالمسجد الحرام



مكة المكرمة 08 شعبان 1441 هـ الموافق 01 إبريل 2020 م واس

أكد معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس ضرورة متابعة إنجاز الأعمال واستمرارية منظومة الخدمات المقدمة من الرئاسة العامة لمستفيديها عن بعد.

جاء ذلك خلال اجتماع معاليه مع وكلائه بالمسجد الحرام الذي تم عن بعد عبر المنصة الافتراضية، في ظل الإجراءات الاحترازية التي أقرتها المملكة للحد من تفشي فيروس

وتابع الرئيس العام منظومة الخدمات المقدمة تقنياً، مشيراً إلى أن العمل قائم ويسير وفق ما هو مخطط له مع الاعتماد الكامل على التقنية وتسخيرها في تسيير الأعمال.

وذكر معاليه أن الرئاسة تضطلع بدور مهم وهو خدمة قاصدي الحرمين الشريفين وتحرص كل الحرص على سلامتهم، وقد تدرجت في العمل بعدد من الإجراءات الوقائية حفاظاً على صحتهم العامة.

وشدد الرئيس العام على جميع الوكلاء بالمسجد الحرام ضرورة المتابعة المستمرة لجميع الإدارات العامة، كل حسب اختصاصه، وتكثيف الجهود التوعوية للوقاية من فايروس كورونا المستجد.

// انتهى //

01:38ت م

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مكة المكرمة 08 شعبان 1441 هـ الموافق 01 إبريل 2020 م واسأكد معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس ضرورة متابعة إنجاز الأعمال واستمرارية منظومة الخدمات المقدمة من الرئاسة العامة لمستفيديها عن بعد.جاء ذلك خلال اجتماع معاليه مع وكلائه بالمسجد الحرام الذي تم عن بعد عبر المنصة الافتراضية، في ظل الإجراءات الاحترازية التي أقرتها المملكة للحد من تفشي فيروس كورونا وتابع الرئيس العام منظومة الخدمات المقدمة تقنياً، مشيراً إلى أن العمل قائم ويسير وفق ما هو مخطط له مع الاعتماد الكامل على التقنية وتسخيرها في تسيير الأعمال.وذكر معاليه أن الرئاسة تضطلع بدور مهم وهو خدمة قاصدي الحرمين الشريفين وتحرص كل الحرص على سلامتهم، وقد تدرجت في العمل بعدد من الإجراءات الوقائية حفاظاً على صحتهم العامة.وشدد الرئيس العام على جميع الوكلاء بالمسجد الحرام ضرورة المتابعة المستمرة لجميع الإدارات العامة، كل حسب اختصاصه، وتكثيف الجهود التوعوية للوقاية من فايروس كورونا المستجد.// انتهى //01:38ت م0247

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