السعودية اليوم / " واس " توثق التزام سكان محافظة عنيزة بأمر منع التجول



عنيزة 08 شعبان 1441 هـ الموافق 01 إبريل 2020 م واس

رصد فريق "واس" خلو شوارع وطرقات محافظة عنيزة من حركة السيارات والمارة إلا من المستثنين من أمر منع التجول الذي يتطلب تواجدهم في الميدان لخدمة المجتمع , للحد من تفشي

كما رصدت عدسة "واس" خلال الجولة الميدانية جهود الجهات الأمنية المكثفة وسط وعي مجتمعي للالتزام بأمر المنع ، فيما شهدت القطاعات الحيوية المستثناة من القرار مرونة وانسيابية في تنقلاتها وسط متابعة دقيقة من الجهات الأمنية الموجودة في الشوارع والميادين ومختلف المرافق على مدار الساعة .

// انتهى //

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عنيزة 08 شعبان 1441 هـ الموافق 01 إبريل 2020 م واسرصد فريق "واس" خلو شوارع وطرقات محافظة عنيزة من حركة السيارات والمارة إلا من المستثنين من أمر منع التجول الذي يتطلب تواجدهم في الميدان لخدمة المجتمع , للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19 ) .كما رصدت عدسة "واس" خلال الجولة الميدانية جهود الجهات الأمنية المكثفة وسط وعي مجتمعي للالتزام بأمر المنع ، فيما شهدت القطاعات الحيوية المستثناة من القرار مرونة وانسيابية في تنقلاتها وسط متابعة دقيقة من الجهات الأمنية الموجودة في الشوارع والميادين ومختلف المرافق على مدار الساعة .// انتهى //00:46ت م0242

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