السعودية اليوم / أول حالة وفاة بفيروس كورونا في السنغال



داكار 08 شعبان 1441 هـ الموافق 01 أبريل 2020 م واس

أعلنت السلطات السنغالية عن تسجيل أول حالة وفاة بفيروس

وأفادت وكالة الأنباء السنغالية أن باب ضيوف، دخل قبل أيام أحد المستشفيات بالعاصمة داكار، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد وتدهورت حالته الصحية قبيل قرار نقله إلى مدينة نيس الفرنسية للعلاج.

وكانت آخر إحصائية لوزارة الصحة السنغالية، كشفت أن عدد المصابين بالفيروس في البلاد وصل إلى 175 حالة، تماثلت منها 40 حالة للشفاء.

// انتهى //

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داكار 08 شعبان 1441 هـ الموافق 01 أبريل 2020 م واسأعلنت السلطات السنغالية عن تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وهي للرئيس السابق لنادي مرسيليا، باب ضيوف.وأفادت وكالة الأنباء السنغالية أن باب ضيوف، دخل قبل أيام أحد المستشفيات بالعاصمة داكار، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد وتدهورت حالته الصحية قبيل قرار نقله إلى مدينة نيس الفرنسية للعلاج.وكانت آخر إحصائية لوزارة الصحة السنغالية، كشفت أن عدد المصابين بالفيروس في البلاد وصل إلى 175 حالة، تماثلت منها 40 حالة للشفاء.// انتهى //00:46ت م0241

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