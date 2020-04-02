السعودية اليوم / سمو أمير منطقة الرياض يوافق على مبادرة جمعية البر الأهلية بالرياض " غذاؤنا واحد "



الرياض 09 شعبان 1441 هـ الموافق 02 إبريل 2020 م واس

وافق صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض على مبادرة جمعية البر الأهلية بمنطقة الرياض تحت شعار " غذاؤنا واحد " لدعم 20 جمعية خيرية بمحافظات المنطقة، مساهمة منها في الحملة الوطنية " مجتمع واعٍ " التي تقوم عليها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لمواجهة فايروس

وثمن الأمين العام لجمعية البر الأهلية بالرياض الدكتور ثامر بن ناصر بن غشيان دعم سمو أمير منطقة الرياض وسمو نائبه للجمعية وأنشطتها، مبيناً استهداف فئات محدودي الدخل من المرضى والأيتام وكبار السن والأرامل والمطلقات وأسر السجناء .

وأشار إلى دعم جمعية البر للمبادرة بمبلغ مليون ريال لتأمين سلال غذائية تغني المستفيدين عن الخروج من المنزل، وكذلك تعزيز الأمن الوقائي الصحي وتعزيز دور المساهمة المجتمعية بقنوات أهلية ذات رقابة رسمية، منوهاً بمشاركة غرفة الرياض والهيئة العامة للأوقاف .

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الرياض 09 شعبان 1441 هـ الموافق 02 إبريل 2020 م واسوافق صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض على مبادرة جمعية البر الأهلية بمنطقة الرياض تحت شعار " غذاؤنا واحد " لدعم 20 جمعية خيرية بمحافظات المنطقة، مساهمة منها في الحملة الوطنية " مجتمع واعٍ " التي تقوم عليها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لمواجهة فايروس كورونا ، بإشراف وتنسيق مجلس الجمعيات الأهلية بمنطقة الرياض.وثمن الأمين العام لجمعية البر الأهلية بالرياض الدكتور ثامر بن ناصر بن غشيان دعم سمو أمير منطقة الرياض وسمو نائبه للجمعية وأنشطتها، مبيناً استهداف فئات محدودي الدخل من المرضى والأيتام وكبار السن والأرامل والمطلقات وأسر السجناء .وأشار إلى دعم جمعية البر للمبادرة بمبلغ مليون ريال لتأمين سلال غذائية تغني المستفيدين عن الخروج من المنزل، وكذلك تعزيز الأمن الوقائي الصحي وتعزيز دور المساهمة المجتمعية بقنوات أهلية ذات رقابة رسمية، منوهاً بمشاركة غرفة الرياض والهيئة العامة للأوقاف .‏ // انتهى //00:44ت م0239

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