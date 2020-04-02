السعودية اليوم / فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة يطلق حملة "مجتمع واعٍ"



جدة 08 شعبان 1441 هـ الموافق 01 إبريل 2020 م واس

أطلق فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة ، حملة "مجتمع واعً" ضمن سلسلة مبادرات "وطن العطاء" التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ، بتشكيل لجنة تنفيذية بالمنطقة برئاسة مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة ، وعضوية رئيس المجلس الفرعي للجمعيات الأهلية بمنطقة مكة المكرمة ، وممثل فرع وزارة الصحة بالمنطقة ، ومسؤولي التنمية الاجتماعية بفرع الوزارة ، وعدد من المؤسسات الأهلية المانحة والجمعيات الصحية والأهلية بالمنطقة.

وتنفذ الحملة في جميع محافظات مناطق المملكة بهدف توعية المجتمع للحد من انتشار فيروس

وتتضمن خطة الحملة تكوين فريق تطوعي متمرس ومُدرّب على التعامل مع الأزمات الصحية ، يشمل ممارسين صحيين من أطباء وممرضين وإداريين ، لتقديم حزمة من الخدمات الوقائية وخلق فرص تطوعية احترافية لاستقطاب المتطوعين ، بالإضافة لإبراز جهود المتطوعين والقطاعات ذات العلاقة ، ونشر ثقافة العمل التطوعي بين أفراد المجتمع بشكل عام.

وأوضح رئيس اللجنة التنفيذية في منطقة مكة المكرمة عبدالله آل طاوي ، أن اللجنة تعمل على متابعة مبادرات الجمعيات في المنطقة وهي أكثر من مئة وخمسين مبادرة تم فرزها وتقييمها من خلال لجنتين اختصت الأولى منها بالمبادرات الصحية ، والثانية بالمبادرات الإغاثية والاجتماعية ، التي قسمت بدورها إلى مبادرات صحية وتوعوية وإغاثية وتقنية وخدمية وتعليمية.

وتعمل اللجنة التنفيذية للمبادرة في المناطق على تعميم أي مبادرة ناجحة إلى جميع محافظات المنطقة ، وتنفيذها عن طريق الجمعيات المتواجدة في كل محافظة.

// انتهى //

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جدة 08 شعبان 1441 هـ الموافق 01 إبريل 2020 م واسأطلق فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة ، حملة "مجتمع واعً" ضمن سلسلة مبادرات "وطن العطاء" التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ، بتشكيل لجنة تنفيذية بالمنطقة برئاسة مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة ، وعضوية رئيس المجلس الفرعي للجمعيات الأهلية بمنطقة مكة المكرمة ، وممثل فرع وزارة الصحة بالمنطقة ، ومسؤولي التنمية الاجتماعية بفرع الوزارة ، وعدد من المؤسسات الأهلية المانحة والجمعيات الصحية والأهلية بالمنطقة.وتنفذ الحملة في جميع محافظات مناطق المملكة بهدف توعية المجتمع للحد من انتشار فيروس كورونا ، ودعم الطواقم الطبية والقطاعات الحكومية العاملة في الميدان .وتتضمن خطة الحملة تكوين فريق تطوعي متمرس ومُدرّب على التعامل مع الأزمات الصحية ، يشمل ممارسين صحيين من أطباء وممرضين وإداريين ، لتقديم حزمة من الخدمات الوقائية وخلق فرص تطوعية احترافية لاستقطاب المتطوعين ، بالإضافة لإبراز جهود المتطوعين والقطاعات ذات العلاقة ، ونشر ثقافة العمل التطوعي بين أفراد المجتمع بشكل عام.وأوضح رئيس اللجنة التنفيذية في منطقة مكة المكرمة عبدالله آل طاوي ، أن اللجنة تعمل على متابعة مبادرات الجمعيات في المنطقة وهي أكثر من مئة وخمسين مبادرة تم فرزها وتقييمها من خلال لجنتين اختصت الأولى منها بالمبادرات الصحية ، والثانية بالمبادرات الإغاثية والاجتماعية ، التي قسمت بدورها إلى مبادرات صحية وتوعوية وإغاثية وتقنية وخدمية وتعليمية.وتعمل اللجنة التنفيذية للمبادرة في المناطق على تعميم أي مبادرة ناجحة إلى جميع محافظات المنطقة ، وتنفيذها عن طريق الجمعيات المتواجدة في كل محافظة.// انتهى //00:06ت م0234

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.