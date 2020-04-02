السعودية اليوم / سمو الأمير تركي بن طلال يشهد تنفيذ فرضية استقبال مصاب بـكورونا لدى وصوله مطار أبها الدولي



أبها 08 شعبان 1441 هـ الموافق 01 إبريل 2020 م واس

شهد صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير المشرف العام على إدارة غرفة أزمة

وتمثلت الفرضية في وصول الطائرة وفحص شامل لجميع الركاب و تحديد من يتم تحويلهم للحجر الصحي أو العزل المنزلي .

وشارك في تنفيذ الفرضية وحدات من القطاعات الأمنية والصحية والجهات العاملة في المطار .

// انتهى //

00:06ت م

0233



أبها 08 شعبان 1441 هـ الموافق 01 إبريل 2020 م واسشهد صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير المشرف العام على إدارة غرفة أزمة كورونا تنفيذ فرضية استقبال مريض مصاب بفيروس كورونا على متن طائرة قادمة إلى مطار أبها الدولي .وتمثلت الفرضية في وصول الطائرة وفحص شامل لجميع الركاب و تحديد من يتم تحويلهم للحجر الصحي أو العزل المنزلي .وشارك في تنفيذ الفرضية وحدات من القطاعات الأمنية والصحية والجهات العاملة في المطار .// انتهى //00:06ت م0233

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