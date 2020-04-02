شكرا لقرائتكم خبر عن «استخدام التطبيقات».. نصائح مهمة للتسوق الآمن والان نبدء بالتفاصيل
وبينت الوزارة عبر إنفوجرافيك توعوي نشرته في حسابها الرسمي على تويتر، أن الإرشادات التوعوية خلال التسوق تتضمن: "الحرص على التسوق في أوقات غير مزدحمة ، والحرص على تعقيم مقبض عربات التسوق بالمحارم المعقمة، وكذلك غسل اليدين بالماء والصابون قبل وبعد التسوق، وأيضاً المحافظة على مسافة آمنة لا تقل عن متر بينك وبين المتسوقين، وعدم لمس المنتجات التي تشتريها، والحذر من لمس الوجه أثناء التسوق، وأن يكون الدفع باستخدام بطاقة الصراف، مع أهمية تعقيم اليدين قبل الخروج من المتجر، كما يُفضل مسح المعلبات باستخدام المحارم المعقمة، والحرص على غسل الخضار والفواكه".
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