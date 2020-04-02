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نفذ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة نجران، عدداً من اللوحات التوعوية والتوجيهية بالأماكن العامة والأسواق تزامناً مع الجهود الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، وذلك بالتعاون مع عددٍ من الجهات ذات العلاقة، وتشتمل على رسائل توعوية ووقائية.
من جانبه، أشاد فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف بمنطقة نجران الشيخ سعيد بن مشبب القحطاني، بتعاون الجهات ذات العلاقة لإنجاح هذه الجهود.
وتأتي تلك البرامج بدعم ومتابعة مستمرة من الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، للرفع من مستوى الوعي لدى المواطن والمقيم خلال تلك الفترة الحرجة والارتقاء بالتوعية الوقائية والتوعوية من خلال استخدام الوسائل المتاحة.
02 إبريل 2020 - 9 شعبان 1441 12:43 AM
تزامناً مع الجهود الاحترازية والوقائية للحد من انتشار الفيروس
نفذ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة نجران، عدداً من اللوحات التوعوية والتوجيهية بالأماكن العامة والأسواق تزامناً مع الجهود الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، وذلك بالتعاون مع عددٍ من الجهات ذات العلاقة، وتشتمل على رسائل توعوية ووقائية.
من جانبه، أشاد فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف بمنطقة نجران الشيخ سعيد بن مشبب القحطاني، بتعاون الجهات ذات العلاقة لإنجاح هذه الجهود.
وتأتي تلك البرامج بدعم ومتابعة مستمرة من الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، للرفع من مستوى الوعي لدى المواطن والمقيم خلال تلك الفترة الحرجة والارتقاء بالتوعية الوقائية والتوعوية من خلال استخدام الوسائل المتاحة.
، "هيئة نجران" تنفذ لوحات توعوية عن خطر "كورونا " بالأماكن العامة والأسواق ،
المصدر : الخليج 365
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