، بالفيديو.. "العرفج": أتمنى أن نرى مبادرة تأجيل فواتير المياه والكهرباء والاتصالات ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال إنه لا فرحة تعلو على نجاح القمة الافتراضية لدول العشرين برئاسة السعودية

تمنى عامل المعرفة "أحمد العرفج" تأجيل فواتير المياه والكهرباء والاتصالات؛ كون الفائدة بتأجيلها تعم الغني والفقير. مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن تأجيل الأقساط لا يخص إلا شريحة المقترضين.

جاء ذلك أثناء استضافة عامل المعرفة في البرنامج الأسبوعي "يا هلا بالعرفج" على شاشة "روتانا خليجية" مع الإعلامي "مفرح الشقيقي"، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.

بداية، أشار "العرفج" إلى أنه لا فرحة تعلو على فرحة نجاح القمة الافتراضية لزعماء دول العشرين برئاسة السعودية، لا من حيث النتائج، ولا من حيث التجاوب، ولا من حيث السبق والتفرد.

كما أكد "العرفج" أن الأوبئة مرّت بالناس في سنوات كثيرة، لكن لم تكن هناك "وسائل تواصل". موضحًا أن الناس لم تعد تخاف من المرض، بل من كمية الشائعات المرعبة التي تنتشر أثناء الأزمات.

مضيفًا بالقول: "لا تعذبوا أنفسكم باتباع نصائح الآخرين. اتبعوا تعليمات ‫وزارة الصحة فقط".

في سياق متصل، أشار "العرفج" إلى أن توقُّف الدوري جاء في صالح ‫الاتحاد، مؤكدًا أن البطولة العربية اتحادية. عامل المعرفة أحمد العرفج