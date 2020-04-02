محمد بن مسعود - الدمام - 02 إبريل 2020 - 9 شعبان 1441 12:20 AM مدير شرطة عسير يقلّد "القحطاني" رتبته الجديدة مدير شرطة عسير يقلّد "القحطاني" رتبته الجديدة قلّد مدير شرطة منطقة عسير اللواء عبدالعزيز بن صالح المغلوث، المقدم محمد علي آل جار الله القحطاني، مدير مخفر خيبر الجنوب بشرطة منطقة عسير، رتبته الجديدة. الكلمات المفتاحية ، مدير شرطة عسير يقلّد "القحطاني" رتبته الجديدة ،

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