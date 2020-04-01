، شاهد.. أمير عسير يشهد فرضية للتعامل مع مصابي كورونا بمطار أبها ،

محمد بن مسعود - الدمام - تم مباشرة الطائرة وفحص جميع الركاب وتحديد مَن يحتاج للتحويل للحجر الصحي

شهد الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، أمير منطقة عسير المشرف العام على إدارة غرفة أزمة كورونا، تنفيذ فرضية استقبال مريض مصاب بفيروس كورونا على متن طائرة قادمة لمطار أبها الدولي.

وتفصيلاً، تعاملت الفرضية مع وصول الطائرة، وإجراء فحص شامل لجميع الركاب، وتحديد مَن يتم تحويلهم للحجر الصحي أو العزل المنزلي.



وشارك في تنفيذ الفرضية وحدات من القطاعات الأمنية والصحية والجهات العاملة في المطار. عسير أمير عسير الأمير تركي بن طلال مطار أبها الدولي فيروس كورونا الجديد