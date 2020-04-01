محمد بن مسعود - الدمام - كشفت تقارير صحفية رومانية عن تفاوض ثلاثة أندية سعودية وصفتها الصحيفة بالكبيرة وعروضها مغرية للحارس الليتواني جيدريوس أرلاوسكيس، حارس مرمى فريق كلوج. وبحسب ما نقلت صحيفة "zcj" فإن الأندية السعودية قدمت عروضًا للحارس يضمن بها حصوله على راتب سنوي يبلغ مليون يورو. وقالت الصحيفة إنه وعلى الرغم من إيقاف معظم الدوريات العالمية بسبب فيروس كورونا إلا أن الفرق تتأهب من الآن لتعاقداتها الجديدة. صحيفة "رومانية": "كلوج" قد يخسر أهم لاعبيه بسبب عروض الأندية "السعودية" صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-04-01 كشفت تقارير صحفية رومانية عن تفاوض ثلاثة أندية سعودية وصفتها الصحيفة بالكبيرة وعروضها مغرية للحارس الليتواني جيدريوس أرلاوسكيس، حارس مرمى فريق كلوج. وبحسب ما نقلت صحيفة "zcj" فإن الأندية السعودية قدمت عروضًا للحارس يضمن بها حصوله على راتب سنوي يبلغ مليون يورو. وقالت الصحيفة إنه وعلى الرغم من إيقاف معظم الدوريات العالمية بسبب فيروس كورونا إلا أن الفرق تتأهب من الآن لتعاقداتها الجديدة. Advertisements 01 إبريل 2020 - 8 شعبان 1441 10:43 PM كشفت تقارير صحفية رومانية عن تفاوض ثلاثة أندية سعودية وصفتها الصحيفة بالكبيرة وعروضها مغرية للحارس الليتواني جيدريوس أرلاوسكيس، حارس مرمى فريق كلوج. وبحسب ما نقلت صحيفة "zcj" فإن الأندية السعودية قدمت عروضًا للحارس يضمن بها حصوله على راتب سنوي يبلغ مليون يورو. وقالت الصحيفة إنه وعلى الرغم من إيقاف معظم الدوريات العالمية بسبب فيروس كورونا إلا أن الفرق تتأهب من الآن لتعاقداتها الجديدة. ، صحيفة "رومانية": "كلوج" قد يخسر أهم لاعبيه بسبب عروض الأندية "السعودية" ،

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