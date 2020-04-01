، "استشاري باطنية ومعدية": تفاءلوا.. نحن في الطريق الصحيح في التعامل مع أزمة "كورونا" ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال: زيادة أرقام الإصابة بمكة والمدينة ناتجة عن القرار الرحيم لخادم الحرمين بعلاج حتى المخالفين

دعا الدكتور نزار باهبري، طبيب استشاري أمراض باطنية ومعدية، إلى نشر التفاؤل بأننا -بإذن الله- في الطريق الصحيح في التعامل مع جائحة فيروس كورونا العالمية، مستعرضاً في هذا الصدد قراءة شخصية له للأرقام التي أعلنتها وزارة الصحة عن حالات كورونا.

وقال في مقطع فيديو نشره عبر حسابه بـ"تويتر": "الحمدلله نحن اليوم 1 إبريل في فرحة، نحن اتفقنا أن الانتشار السريع للفيروس هو أصعب ما في هذه الجائحة، وكل الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة كي لا يحدث هذا الانتشار السريع بإذن الله".

وأضاف: "من أصعب الأشياء في كورونا هي كثرة الحالات الحرجة، بحيث لا يوجد لديك أي مكان شاغر في أي مستشفى، ولا غرف العناية المركزة، وتتزايد لديك الحالات التي تحتاج إلى تنفس صناعي، وهذا الشيء الذي نخاف ونخشى منه جميعاً!".

وأردف: "نحن إلى قبل 6 أيام كانت عدد الحالات بكورونا الجديدة أكثر بكثير من حالات التعافي، والآن لنا 3 أيام والحمدلله حالات التعافي في ازدياد".

وتساءل: "ما الذي يعنيه هذا؟ معناه أن الأشخاص الذين يتم تشخيصهم جدد أو الذين كانوا موجدين من السابق داخل مستشفيات، فبالتالي هؤلاء الأشخاص بدؤوا يتعافون ويخرجون من المستشفيات، ويصبح لدينا حالات جديدة نستطيع وضعها مكانهم، والحالات الحرجة نستطيع التعامل معها".

وأوضح "باهبري": "كلما زادت عدد حالات التعافي بعدد حالات التشخيص الجديد، وأصبحوا تقريباً مقاربين لبعض، يعني أن الوضع في الطريق الصحيح، إلى أن تصبح حالات التعافي أكثر من حالات التشخيص الجديدة، نحن اليوم الأربعاء الحمدلله وصلنا إلى عدد 99 حالة تعافي، صحيح يقابلها 157 حالة إصابة جديدة، لكن يقابلها 99، بينما بالأمس كنا 50 حالة".

وأضاف الاستشاري "باهبري": "هذه قراءة خاصة بي، وأعتقد أن زيادة أرقام الإصابة الجديدة في مكة المكرمة والمدينة المنورة ناتجة عن القرار الرحيم لخادم الحرمين الشريفين بعلاج حتى المخالفين لنظام الإقامة، عندما تكون تقدير الروح البشرية وعلاجها بأي حال من الأحوال".

وأضاف: "هناك رقم ينبغي أن نفرح به، أمس وزارة الصحة ذكرت أن نصف الذين كانوا في العزل الصحي خرجوا منه، والحمدلله البقية سيلتحقون بهم، والموجودون حالياً في العزل أبشروا اقترب موعد خروجكم، وكلكم ستعودون إلى منازلكم".

واختتم الدكتور نزار باهبري قائلاً: "يجب أن نؤمن بأن القرارات الاحترازية لمواجهة كورونا في المملكة تسير بتفكير علمي صحيح، وبإذن الله، نحن في الطريق الصحيح في التعامل مع هذه الأزمة، انشروا التفاؤل، وإن شاء الله أمورنا تسير إلى خير".

وكانت وزارة الصحة أعلنت، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 157 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" ليصل إجمالي الحالات في المملكة إلى 1720 حالة حتى الآن. كما أعلنت عن تعافي 99 حالة جديدة من #فيروس_كورونا_المستجدّ ليرتفع عدد المتعافين إلى 264 حالة، فيما تم تسجيل 6 حالات وفيات رحمهم الله، ليرتفع الاجمالي إلى 16.

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