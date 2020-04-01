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مطالبات بحظر كلي للمدينة المنورة

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الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):

طالب عدد من المواطنين، بإصدار قرار بحظر منطقة المدينة المنورة كليًا، بعد تسجيلها 78 حالة إصابة بفيروس خلال 24 ساعة فقط.

وأصدرت وزارة الداخلية، قرارًا بعزل 6 أحياء بمكة المكرمة بعد تسجيل نحو 400 حالة إصابة فيها منذ بداية ظهور الفيروس التاجي بالمملكة.

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ودشن مواطنون وسم "المدينة حظر كلي "، للمطالبة بقرار الحظر، داعين الله بزوال الوباء وأن يكشف الغمة عن المملكة والوطن العربي.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 157 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد COVID19 في المملكة ليصل إجمالي الحالات إلى 1720 حالة.

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