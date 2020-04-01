شكرا لمتابعة خبر عن المقبل: تم حصر 40 ألف طالب لم يستطيعوا الحصول على أجهزة(فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أوضح وكيل وزارة التعليم للتعليم العام محمد المقبل، أنه تم حصر الطلاب الذين لم يستطيعوا الحصول على أجهزة لمواصلة تعليمهم؟
وقال المقبل خلال لقاءه في برنامج " معالي المواطن " : مع تكافل وبعض الشركات الوطنية وبالتنسيق مع وزارة الاتصالات تم حصل الطلاب الذين لم يستطيعوا الحصول على أجهزة وليس لديهم قدرة مالية على الشراء.
وأضاف : انه تم حص المجموعة الاولى وتركيزنا على التعليم الثانوي والابتدائي والمتوسط، وتم التواصل مع 40 ألف حتى الآن وتم أيضًا توفير شرائح انترنت لهم.
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