شكرا لمتابعة خبر عن المقبل: تم حصر 40 ألف طالب لم يستطيعوا الحصول على أجهزة(فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح وكيل وزارة التعليم للتعليم العام محمد المقبل، أنه تم حصر الطلاب الذين لم يستطيعوا الحصول على أجهزة لمواصلة تعليمهم؟

وقال المقبل خلال لقاءه في برنامج " معالي المواطن " : مع تكافل وبعض الشركات الوطنية وبالتنسيق مع وزارة الاتصالات تم حصل الطلاب الذين لم يستطيعوا الحصول على أجهزة وليس لديهم قدرة مالية على الشراء.

وأضاف : انه تم حص المجموعة الاولى وتركيزنا على التعليم الثانوي والابتدائي والمتوسط، وتم التواصل مع 40 ألف حتى الآن وتم أيضًا توفير شرائح انترنت لهم.