شكرا لمتابعة خبر عن مريض يُصاب بجلطة حادة لإيقافه الأسبرين منذ سنتين (صور) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى): تحدّث الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، عن إجرائه جراحة قسطرة علاجية لمريض أصيب بجلطة حادة في القلب. تحدّث الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، عن إجرائه جراحة قسطرة علاجية لمريض أصيب بجلطة حادة في القلب. وأوضح "النمر"، أن السبب أن لديه دعامات سابقة وأوقف الأسبرين لمدة سنتين. Advertisements كما نشرت صورة للخثرة الدموية المسببة للجلطة داخل الشريان التاجي، وأخرى بعد إزالة الخثرة الدموية ووضع الدعامة المعالجة.

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