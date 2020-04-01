شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مقطع نادر للملك سلمان يمازح راعي الحطب أثناء زيارته لسدير قبل 17 عاما والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أظهر مقطع فيديو نادر، لقطات من زيارة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز- حفظه الله- إلى حوطة سدير قبل 17 عاما.

وبدا في مقطع الفيديو حفاوة الترحيب من الأهالي بالملك سلمان، حيث قام الأطفال بممارسة الألعاب الشعبية وترديد الأهازيج والأناشيد.

وظهر في الفيديو الملك سلمان يمازح راعي الحطب، كما حضر وشاهد إحدى حلقات التحفيظ وكيف كان يعاقب حينها المعلم الطلاب المقصرين في حفظ القرآن.

Advertisements

وشاهد خادم الحرمين الأهالي أثناء قيامهم بتهذيب النخل وقطف الثمار، كما شارك بتناول التمر الذي تشتهر به حوطة سدير.

وكان المقطع تم تصويره عندما كان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان أميرًا للرياض، حيث يوضح مدى القرب بين ملوكنا وأبناء شعبنا وكذلك أصالة العربي في دمائنا.