شكرا لمتابعة خبر عن تأجيل سداد رسوم السجلات التجارية والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أعلنت وزارة التجارة، عن تأجيل سداد رسوم السجلات التجارية لأكثر من 116 ألف سجل تجاري، وذلك للسجلات المنتهية في الفترة من 18 مارس الماضي وحتى 16 يونيو القادم، لمدة 90 يومًا من تاريخ انتهاء السجل.
وأكدت الوزارة، أنه تم إشعار السجلات المشمولة عن تفاصيل الآلية والتمديد، مشيرة إلى أن القرار يأتي لمواجهة تداعيات فيروس كورونا على القطاع الخاص.
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