شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. سلوكيات نفعلها يوميا قد تنقل العدوى والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):رصد مقطع فيديو تصرفات يومية قد تجهل دورها في نقل العدوى، ويهدف لمعرفة السلوكيات الخاطئة وتصحيحها.
ويغفل الكثير منا بعض السلوكيات التي يقومون بها بشكل يومي قد تتسبب في نقل العدوي ومنها لمس الأدوات الشخصية، أو لمس الأسطح أو السلام على الأصدقاء وغيرها.
وكانت وزارة الصحة سجلت 157 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل الإجمالي إلى 1720، وما زالت السلطات تتخذ الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة الجميع.
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