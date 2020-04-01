شكرا لمتابعة خبر عن النمر يحذر من تصرف خاطئ بشأن المخاوف من الذهاب لطبيب الأسنان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

حذر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر من تصرف خاطئ بخصوص المخاوف من الذهاب لطبيب الأسنان بسبب كورونا

وأضاف النمر:" تصرف خاطئ أن يكون لديك ضرس ملتهب وخراج حوله وتستخدم " العويدي " لتسكين الألم ولا تريد الذهاب إلى طبيب الأسنان خوفاً من كورونا ".

وقال النمر في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع " تويتر ":" تصرف خاطئ أن ينتهي من عندك دواء القلب والضغط ولا تريد أخذ أدوية من المستشفيات خوفاً أن تكون ملوثة بكورونا ".

ووجه النمر نصيحة للطلبة والمهتمين، قائلا:" قبل بدء دواء HCQ لمريض مصاب بالتهاب الرئة بفيروس كورونا المستجد C19 يجب عمل تخطيط للقلب وقياس فترة QTc ".