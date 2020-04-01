شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. ناشط ينهار بعد تسميم كلابه بالرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

وثٌّق مقطع فيديو، ناشط فلسطيني يُدعى زاهر سماك، وهو ينهار باكيًا إثر صدمته في مقتل كلاب كان يربيها في حوش بديراب.

ونشر الناشط في حقوق الحيوان بالرياض، مقطع فيديو للكلاب المقتولة، بعدما ألقى مجهول "السم" داخل الحوش للتخلص منهم.

وقال سماك: "إخواني أخواتي أكتب لكم سطر هذه التغريدات وأنا وسط انهيار ودموع لم تتوقف منذ الصباح على فقداني لمن أنقذتهم وسهرت وتعبت وخاطرت بحياتي لأجلهم، أجدهم ممددين مقتولين أمامي بلا شفقة أو رحمة بسبب رمي أحد شياطين الإنس أطعمة مسممة من فوق السور، حسبي الله ونعم الوكيل، رب أرني فيه عجائب قدرتك” .

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وأضاف : "طلعت من الرياض وغادرتها وأخذت لهم حوش كبير يلعبون فيه بديراب اللي كلها مزارع وناس تربى مواشي وأغنام وإبل، ومع ذلك ما خلصت من عيال الحرام، الله ييلاك بمرض ما تطلع منه ياللي سممتهم".

وأردف : "ما صار لي شهر مسكنهم قلت لنفسي خلني أبعد عن الثمامة اللي صار لي ثلاث سنوات مسكنهم خوفاً عليهم بعد ما صار البعض يضايقني علماً أن المكان اللي أخذته جداً مخيف وكله حيوانات وكنت مسالم وطلعت لديراب والأمور تمام وما فيه مضايقات وفجأة تحل الكارثه اليوم بلا مقدمات يا ريت متت ولا شفتهم مقتولين" .

وأعلن “زاهر سماك ”، اعتزاله مواقع التواصل الاجتماعي ومساعدة الحيوانات، قائلًا: " حرق دمي.. أنا تعبت نفسيا ومعنويا كل شي سيء بها الحياة، لذا أعلن استقالتي واعتزالي السوشيال ميديا وعن مساعدة الحيوانات”.

وأضاف: “سأدعو عليك ليلا نهارا وفي كل ركعة أسجدها لله أن ينتقم منك ويجعل لك هذه الحياة كابوسا لاينتهي بك إلى أن تتمنى الموت ولا تجده”.