شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. حكم تأخير صلاة العشاء حتى يستمع إلى برنامج ديني والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):أوضح الشيخ سعد بن تركي الخثلان، حكم تأخير صلاة العشاء حتى يستمع إلى برنامج ديني في الوقت الحالي.
وقال الخثلان : إنه يستحب تأخيرالعشاء، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها مرة متأخراً وقال ﷺ: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي".
وأضاف : كل الصلوات يجب أن تصلى في وقتها، ماعدا العشاء يفضل تأخيرها إلى ثلثي الليل.
في حين أوضح الخثلان حكم استخدام المسبحة وأيهما أفضل، قائلا أن الأفضل أن تكون على الأصابع ولكن يجوز الاثنين.
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