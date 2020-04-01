شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. حكم تأخير صلاة العشاء حتى يستمع إلى برنامج ديني والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

أوضح الشيخ سعد بن تركي الخثلان، حكم تأخير صلاة العشاء حتى يستمع إلى برنامج ديني في الوقت الحالي.

وقال الخثلان : إنه يستحب تأخيرالعشاء، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها مرة متأخراً وقال ﷺ: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي".

وأضاف : كل الصلوات يجب أن تصلى في وقتها، ماعدا العشاء يفضل تأخيرها إلى ثلثي الليل.

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في حين أوضح الخثلان حكم استخدام المسبحة وأيهما أفضل، قائلا أن الأفضل أن تكون على الأصابع ولكن يجوز الاثنين.