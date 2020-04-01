شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. العرفج: لغة أحلام مستغانمي أخاذة ومليئة بـ "الميك اب" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى): قال عامل المعرفة أحمد العرفج إن عنوان " عابر سبيل " لأحلام مستغانمي نموذج للنص الغائب في البلاغة العربية. قال عامل المعرفة أحمد العرفج إن عنوان " عابر سبيل " لأحلام مستغانمي نموذج للنص الغائب في البلاغة العربية. وأضاف العرفج خلال حواره في برنامج " يا هلا ":" لغة أحلام مستغانمي أخاذة ومليئة بـ " الميك اب " اللغوي ". ولفت العرفج:" أحلام مستغانمي لها ثلاثية تحكي عن عابر سبيل التي تعد من فنون البلاغة العربية "، مبينة:" أحلام مستغانمي تعد ظاهرة في الراوية والنص والكتابة وتبحث عن اللغة الأخاذة وعمليات التجميل في النص "

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. العرفج: لغة أحلام مستغانمي أخاذة ومليئة بـ "الميك اب" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.