شكرا لمتابعة خبر عن "الجوازات" تكشف كيفية استفادة المرافقين من تمديد الإقامة والإعفاء المالي والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أوضحت مديرية الجوازات مدى استفادة المرافقين من قرار تمديد الإقامة لمدة 3 أشهر مع الإعفاء من سداد المقابل المالي.
وأضافت أن المرافقين إذا كانوا مضافين مع رب الأسرة في هوية مقيم فإنه يشملهم قرار تمديد الإقامة لمدة 3 أشهر فقط، ولا يشملهم الإعفاء من سداد المقابل المالي.
ويأتي ذلك ردا من الجوازات على سؤال وافد قال:" تاريخ انتهاء الإقامة ١٠ رمضان ويوجد ٥ مرافقين هل سيتم التجديد تلقائيا لمدة ٣ أشهر دون دفع رسوم المرافقين أو ماذا يحدث برجاء التوضيح وشكرا ".
وأجاب حساب الجوازات:" مرحبا، طالما المرافقين مضافين معك في هوية مقيم يشملهم تمديد الإقامة فقط ولايشملهم المقابل المالي، إذا كانت مهنتك من المهن التجارية وإقامتك تنتهي خلال الفترة من 1441/7/23هـ الموافق 2020/3/18م وحتى تاريخ 1441/11/9هـ الموافق 2020/6/30م ".
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