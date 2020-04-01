شكرا لمتابعة خبر عن "الجوازات" تكشف كيفية استفادة المرافقين من تمديد الإقامة والإعفاء المالي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت مديرية الجوازات مدى استفادة المرافقين من قرار تمديد الإقامة لمدة 3 أشهر مع الإعفاء من سداد المقابل المالي.

وأضافت أن المرافقين إذا كانوا مضافين مع رب الأسرة في هوية مقيم فإنه يشملهم قرار تمديد الإقامة لمدة 3 أشهر فقط، ولا يشملهم الإعفاء من سداد المقابل المالي.

ويأتي ذلك ردا من الجوازات على سؤال وافد قال:" تاريخ انتهاء الإقامة ١٠ رمضان ويوجد ٥ مرافقين هل سيتم التجديد تلقائيا لمدة ٣ أشهر دون دفع رسوم المرافقين أو ماذا يحدث برجاء التوضيح وشكرا ".

وأجاب حساب الجوازات:" مرحبا، طالما المرافقين مضافين معك في هوية مقيم يشملهم تمديد الإقامة فقط ولايشملهم المقابل المالي، إذا كانت مهنتك من المهن التجارية وإقامتك تنتهي خلال الفترة من 1441/7/23هـ الموافق 2020/3/18م وحتى تاريخ 1441/11/9هـ الموافق 2020/6/30م ".