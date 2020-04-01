شكرا لمتابعة خبر عن متحدث الأمن العام يوضح تفاصيل هامة بشأن إجراءات التنقل من مدينة إلى أخرى (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

كشف المتحدث الرسمي باسم الأمن العام العميد سامي الشويرخ عن إجراءات التنقل من مدينة إلى أخرى خلال فترة منع التجول.

وأضاف الشويرخ خلال مداخلة هاتفية في برنامج " معالي المواطن:" هناك أشخاص لديهم ظروف استثنائية تستدعى التنقل من مدينة لأخرى ولذلك خصصنا لهم بريد إلكتروني يتلقي طلبات الظروف الطارئة والاستثنائية من أجل دراسة الطلب وللتأكد من أن الشخص لديه ظرف استثنائي بالفعل يتطلب انتقاله".

ونصح الشويرخ الجميع بالبقاء في المنازل ومنع الزيارات العائلية خلال فترة منع التجول ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين.