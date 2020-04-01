شكرا لمتابعة خبر عن القيمة الحقيقية لمشاهير "سناب شات" لدى المجتمع السعودي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - سعيد العجل (صدى):

يُعدّ مشاهير تطبيق التواصل الاجتماعي سناب شات الأكثر حضوراً على شاشات هواتف مستخدمي التطبيقات التي يَتصفّحها المستخدمون بشكل يومي، ما دفع مركز القرار للدراسات الإعلامية لإجراء دراسة عن حقيقة تأثير مشاهير سناب شات في المجتمع السعودي، للتعرّف إلى مدى ما يحظون به من مصداقية لدى الجمهور وتأثير في المجتمع.

فئات متنوّعة

بلغ عدد عيّنة الدراسة التي أجراها المركز 2000 مستخدم، من مختلف الفئات العمرية والمجتمعية، موزّعين على عدة مناطق ومدن سعودية، وتوزّعت عينة الدراسة وفقاً للجنس إلى نسبة 58% من الإناث، مقابل نسبة 42% من الذكور، فيما كانت أبرز أسباب متابعة الجمهور لمشاهير سناب شات تتعلّق بـ "قدرة المشهور على عرض وتوصيل المعلومة" بنسبة 26.7%، إضافة إلى "الثقة الخاصة التي يُوليها المستخدم للمشهور" بنسبة 22.5%، فيما جاءت جاذبية المحتوى المقدّم بنسبة 15%، إضافة إلى "اهتمام المشهور بعرض السلع والخدمات النافعة" بنسبة 13.8%، و"الارتباط بين مجاله وما يُعلِن عنه" بنسبة 10.4%، و"إشراك متابعيه في الاستوري الخاص به" بنسبة 7.5%، و"اختياره للوقت المناسب للإعلان" بنسبة 4.2%.

طرق العرض

تعدّدت - وفق الدراسة - طرق عرض المحتوى المفضّلة لدى مستخدمي سناب شات، إلا أن أبرزها كان تقديم جميع معلومات المنتج في إعلان واحد مدته 10 ثوانٍ، إضافة إلى استخدام ثلاثة إعلانات متتابعة لـ30 ثانية لتقديم معلومات وافية، وأخيراً استخدام ثلاثة إعلانات متتابعة تجيب عن كل التساؤلات حول الإعلان المصوّر.

اختبار المصداقية

تفاوتت مصداقية مشاهير سناب شات وفقاً لنتائج الدراسة، فبلغت نسبة المصداقية الضعيفة 37.5%، فيما جاءت المصداقية المتوسطة بنسبة 34.2%، وحصلت المصداقة الضعيفة جداً على نسبة 25.4%، وأخيراً المصداقية المرتفعة بنسبة 3%.

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وتكرّر التفاوت في نسب تأثير مشاهير سناب شات على المشاهدين، فبلغ التأثير المتوسّط نسبة 35%، وحصل التأثير الضعيف على نسبة 27%، والتأثير المرتفع بنسبة 23%، والتأثير المنخفض جداً بنسبة 11%، والتأثير المرتفع جداً بنسبة 4%.

تقنين ومعالجة

أوصت دراسة مركز القرار للدراسات الإعلامية، بتقنين أوضاع مشاهير سناب شات وفق ثلاثة مستويات رئيسية، تنقسم على عدد من الوزارات، بهدف معالجة الخلل الذي يواجه عملَ المشاهير، ويضمن انضباطه طمن أطر محدّدة ومنظمة.

الأول: يتعلق بوزارة الإعلام، عبر إلزام مشاهير سناب شات بالحصول على رخص من وزارة الإعلام، وتشكيل لجنة دائمة في الوزارة، لفحص المحتوى الذي يقدمه المشاهير وتقييمه والحُكم على مستواه.

الثاني: يتعلق بوزارة التجارة، وذلك من خلال المتابعة المستمرّة من جانب الوزارة لإعلانات السلع والخدمات في سنابات المشاهير، ومراجعتها للتأكد من صلاحيتها، واختبار عملية التخفيضات التي يقدّمونها، والتأكد من أنها غير وهمية.

الثالث: يتعلق بوزارة المالية، لإلزام مشاهير سناب شات بالإفصاح عن عوائدهم المالية من الإعلانات التجارية، وتوجيه هذه البيانات لهيئة الزكاة والدخل، للتأكد من تحصيل مبالغ الزكاة بشكل سنوي.