شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. موقف آخر لرجل أمن سمع النشيد الوطني والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

ليس غريبًا على رجال الأمن أن يؤدوا التحية العسكرية عند سماع النشيد الوطني، فقد نشرت "صدى" مقطع فيديو قبل أيام لرجل أمن يتابع تطبيق حظر التجول وقام بأداء التحية فور سماعه النشيد.

وأوضح مقطع فيديو آخر، قيام رجل أمن بنفس ردة الفعل فور سماعه النشيد الوطني، ثم عاد ليستكمل عمله مرة أخرى، وقد علّق الأمير سطام بن خالد آل سعود على هذا السلوك، قائلًا: " مقطع يحمل معاني الحب والإنتماء والإخلاص للوطن جسده أحد أبطالنا من رجال الأمن عند سماعه لـ النشيد الوطني ".

ويقوم رجال الأمن بمهام كثيرة هذه الأيام، إذ يتابعون سير منع التجول ومنع الانتقال بين المناطق المختلفة، حفاظًا على أرواح المواطنين والمقيمين.