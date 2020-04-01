شاهد.. جريان السيول شرق الطائف

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الرياض - علي القحطاني - الطائف (صدى): اظهر مقطع فيديو متداول، جريان السيول شرق الطائف إثر هطول أمطار غزيرة اليوم الأربعاء. اظهر مقطع فيديو متداول، جريان السيول شرق الطائف إثر هطول أمطار غزيرة اليوم الأربعاء. وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية والبيئة، قد توقعت هطول امطار رعدية على مرتفعات جازان، عسير، الباحة ومنطقة نجران، غدًا الأربعاء.

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