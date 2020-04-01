شكرا لمتابعة خبر عن السفارة في جاكرتا تحذر المواطنين في إندونيسيا من إجراءات جديدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جاكرتا (صدى):

وجهت سفارة المملكة في جاكرتا، تحذير للمواطنين المتواجدين في إندونيسيا بأن السلطات الإندونيسية قد أصدرت مرسوما حكوميا بفرض حالة الطوارئ الصحية.

كما أكدت أن السلطات قد فرضت قيودا اجتماعية واسعة النطاق مما قد يؤدي إلى منع التنقل بين المدن بعد إجراء دراسة للأحوال التابعة للهيئة الوطنية لمعالجة الكوارث.

وأضافت : وعليه تأمل السفارة من جميع المواطنين المقيمين والمتواجدين في إندونيسيا بعدم الخروج الا للضرورة القصوى وستقوم السفارة بالإفادة بما يستجد حياله.. متمنين السلامة للجميع.